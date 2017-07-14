«Локомотив» назвал состав на матч за Суперкубок России со «Спартаком»

Стал известен стартовый состав «Локомотива» на матч за Суперкубок России со «Спартаком». Встреча пройдёт сегодня на стадионе «Локомотив».
«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Пейчинович, Игорь Денисов, Тарасов, Игнатьев, Баринов, Алексей Миранчук, Фернандеш, Фарфан, Ари.
Запасные: Коченков, Медведев, Ротенберг, Маргасов, Михалик, Лапшов, Касаев, Коломейцев, Антон Миранчук, Корян, Лысов, Галаджан.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Локомотив». Начало встречи — в 21:30 мск.
Болельщики «Спартака» и «Локомотива» подрались перед матчем за Суперкубок России