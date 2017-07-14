Мацуев: играть в ранге чемпиона — забытое чувство для болельщиков «Спартака»

Известный российский пианист и болельщик «Спартака» Денис Мацуев поделился ожиданиями от матча с «Локомотивом» за Суперкубок России, который состоится сегодня.
«Рад, что начинается новый сезон. Ощущения самые лучшие. Играем в ранге чемпиона — это давно забытое чувство. И это первый Суперкубок. Надеюсь, что сегодня он будет наш», — сказал Мацуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Егоровым.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Локомотив». Начало встречи — в 21:30 мск.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
Болельщики «Спартака» и «Локомотива» подрались перед матчем за Суперкубок России