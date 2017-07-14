Широков опроверг слухи о переговорах о возобновлении карьеры в «Зорком»

Глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков заявил, что не обсуждал с руководством Красногорского района возможность возобновления карьеры в клубе «Зоркий». Ранее в СМИ появилась информация о том, что Широков близок к возобновлению карьеры в клубе ПФЛ.
«Я действительно встречался с руководством Красногорского района, и обсуждали мы футбол. Но в контексте создаваемой на территории Московской области футбольной лиги любителей. Сошлись на том, что будем помогать друг другу!» — заявил 36-летний Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.
Бывший футболист «Зенита», «Краснодара», «Спартака», ЦСКА и сборной России завершил карьеру летом прошлого года.