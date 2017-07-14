«Коринтианс» до € 20 млн повысил цену за Арану, которым интересуется ЦСКА

«Коринтианс» не заинтересован в немедленной продаже защитника Гильерме Араны, приобрести которого хочет ЦСКА. Как пишет Diario Do Litoral, бразильский клуб намерен сохранить игрока как минимум до декабря этого года, надеясь, что его трансферная стоимость увеличится.
По данным источника, «Коринтианс» повысил трансферную цену за Арану с € 15 млн до € 20 млн и рассчитывает, что эта сумма отпугнёт ЦСКА и другие клубы. При этом «армейцы» готовы заплатить за 20-летнего защитника новую цену, так как хотят заполучить его уже этим летом.
Контракт Араны с «Коринтиансом» рассчитан до конца 2019 года. В нынешнем сезоне бразильской Серии А футболист провёл 13 матчей, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами.