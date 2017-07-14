А. Федун: от «Спартака» все ждут побед

Член совета директоров «Спартака» Андрей Федун поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России с «Локомотивом».
«Ожидание большого праздника. Чего ждут от „Спартака“ все? Конечно, побед», — сказал Андрей Федун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.
Матч между «Спартаком» и «Локомотивом» состоится сегодня в Москве на стадионе «Локомотив» и начнётся в 21:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Спартак» — действующий чемпион России, «Локомотив» — победитель последнего розыгрыша Кубка России.
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