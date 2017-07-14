Мутко, Ярцев и Дворкович сыграют за сборную СССР в матче памяти Стрельцова

В пятницу, 21 июля, в Москве состоится матч, посвящённый 80-летию со дня рождения легендарного футболиста московского «Торпедо» и сборной СССР Эдуарда Стрельцова. Игра пройдёт на стадионе имени Стрельцова, начало — в 15:00 мск, сообщается на официальном сайте РФС.
В 11:00 состоится возложение цветов к могиле Стрельцова на Ваганьковском кладбище, а в 13:30 – к памятнику игроку на стадионе, носящем имя знаменитого форварда. Участие в мероприятии примет сын футболиста Игорь Стрельцов, а также гости: Владимир Пильгуй, Анзор Кавазашвили, Виктор Шустиков и другие.
После официальной части состоится игра, участие в которой примут ветераны сборной СССР и «Торпедо». В перерыве пройдёт награждение команды — победителя турнира среди болельщиков автозаводцев, который состоится на стадионе имени Стрельцова в субботу, 15 июля.
Состав сборной СССР: Георгий Ярцев, Сергей Шавло, Хорен Оганесян, Альберт Саркисян, Дмитрий Кузнецов, Юрий Гаврилов, Ахрик Цвейба, Дмитрий Ананко, Сергей Горлукович, Евгений Дулык, Дмитрий Хлестов, Вагиз Хидиятуллин, Эрик Яхимович, Александр Мирзоян, Сергей Кирьяков, Валерий Шмаров, Аркадий Дворкович, Эрнест Маркаров, Евгений Гориш, Александр Орлов, Александр Алаев, Виталий Мутко, Владимир Пономарёв, Андрей Губернский.
Состав «Торпедо»: Валерий Шанталосов, Марат Махмутов, Николай Худиев, Валентин Ковач, Владимир Гречнев, Игорь Юргенс, Григорий Янец, Андрей Афанасьев, Владимир Леонченко, Олег Ширинбеков, Виктор Булатов, Юрий Смирнов, Александр Дозморов, Николай Савичев, Михаил Гершкович, Павел Бородин, Александр Шаганов, Сергей Пригода.
Для болельщиков вход на матч будет свободным.