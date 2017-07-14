Матч-центр Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Мутко, Ярцев и Дворкович сыграют за сборную СССР в матче памяти Стрельцова

14 июля 2017, пятница. 21:50. Футбол

В пятницу, 21 июля, в Москве состоится матч, посвящённый 80-летию со дня рождения легендарного футболиста московского «Торпедо» и сборной СССР Эдуарда Стрельцова. Игра пройдёт на стадионе имени Стрельцова, начало — в 15:00 мск, сообщается на официальном сайте РФС.

В 11:00 состоится возложение цветов к могиле Стрельцова на Ваганьковском кладбище, а в 13:30 – к памятнику игроку на стадионе, носящем имя знаменитого форварда. Участие в мероприятии примет сын футболиста Игорь Стрельцов, а также гости: Владимир Пильгуй, Анзор Кавазашвили, Виктор Шустиков и другие.

После официальной части состоится игра, участие в которой примут ветераны сборной СССР и «Торпедо». В перерыве пройдёт награждение команды — победителя турнира среди болельщиков автозаводцев, который состоится на стадионе имени Стрельцова в субботу, 15 июля.

Состав сборной СССР: Георгий Ярцев, Сергей Шавло, Хорен Оганесян, Альберт Саркисян, Дмитрий Кузнецов, Юрий Гаврилов, Ахрик Цвейба, Дмитрий Ананко, Сергей Горлукович, Евгений Дулык, Дмитрий Хлестов, Вагиз Хидиятуллин, Эрик Яхимович, Александр Мирзоян, Сергей Кирьяков, Валерий Шмаров, Аркадий Дворкович, Эрнест Маркаров, Евгений Гориш, Александр Орлов, Александр Алаев, Виталий Мутко, Владимир Пономарёв, Андрей Губернский.

Состав «Торпедо»: Валерий Шанталосов, Марат Махмутов, Николай Худиев, Валентин Ковач, Владимир Гречнев, Игорь Юргенс, Григорий Янец, Андрей Афанасьев, Владимир Леонченко, Олег Ширинбеков, Виктор Булатов, Юрий Смирнов, Александр Дозморов, Николай Савичев, Михаил Гершкович, Павел Бородин, Александр Шаганов, Сергей Пригода.

Для болельщиков вход на матч будет свободным.

Собянин утвердил строительство спорткомплекса на базе стадиона имени Стрельцова
Источник: Официальный сайт РФС Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Виталий Мутко Георгий Ярцев товарищеские матчи
Новости. Футбол
14 июля 2017, пятница
22:03 «Милан» объявил о договорённости с «Ювентусом» по трансферу Бонуччи
21:50 Мутко, Ярцев и Дворкович сыграют за сборную СССР в матче памяти Стрельцова
21:30 Л. Федун: жду сегодня победы «Спартака»
21:28 А. Федун: от «Спартака» все ждут побед
21:26 «Анжи» и ЦСКА сыграли вничью в матче молодёжного первенства
21:24 Снейдер расторг контракт с «Галатасараем»
21:20 «Коринтианс» до € 20 млн повысил цену за Арану, которым интересуется ЦСКА
21:19 Самедов пропустит матч за Суперкубок России из-за травмы
21:14 «Лион» объявил о переходе Марсело из «Бешикташа»
21:11 Первый канал начал показ матча за Суперкубок России в YouTube в формате 360°
21:05 Широков опроверг слухи о переговорах о возобновлении карьеры в «Зорком»
21:04 «Селтик» обыграл «Линфилд» в матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов
21:03 Новый футбольный сезон в России начался с драки. Фото «Спартак» – «Локомотив»
20:57 Мацуев: играть в ранге чемпиона — забытое чувство для болельщиков «Спартака»
20:55 Павлюченко: Смолову надо либо оставаться в «Краснодаре», либо уезжать в Европу
20:44 Игроки «Спартака» тепло поприветствовали Ари. Фото со стадиона в Черкизово
20:30 «Локомотив» назвал состав на матч за Суперкубок России со «Спартаком»
20:29 «Челси» продлил контракт с Пиазоном и вновь отдал его в аренду «Фулхэму»
20:29 «Спартак» определился со стартовым составом на матч за Суперкубок России
20:20 Болельщики «Спартака» и «Локомотива» подрались перед матчем за Суперкубок России
20:18 Соперник ЦСКА по Лиге чемпионов АЕК обыграл команду Петржелы в товарищеской игре
20:13 Фанаты «Спартака» оскорбили игроков «Локомотива», прибывших на поезде
20:05 Как за межсезонье преобразился стадион «Локомотив». Фоторепортаж с арены
19:55 Бутенко: планируем, что Мешков присоединится к основным судьям РФПЛ в августе
19:53 Бутенко: истерика Талалаева — попытка найти виновного в поражении в лице арбитра
19:52 Павлюченко: удачи «Локо», но мне кажется, что Суперкубок выиграет «Спартак»
19:46 А. Кержаков: если тренер не видит меня футболистом, то как я буду цепляться?
19:44 Основатель Fort Group: в дерби «Тосно» с «Зенитом» проигравших быть не может
19:35 Пуйоль принёс извинения Ф. Невиллу за жёсткую игру
19:24 Бутенко: ошибки арбитров ничто против тех ошибок, которые допускают игроки
19:08 Семеду подписал контракт с «Барселоной»
19:04 Шатов: как я прочитал, не важно, какая форма, главное, что под ней
18:46 Миланов: АЕК будет цепляться за свой шанс, но ЦСКА сделает всё, чтобы победить
18:40 Евсеев: кто забьёт гол в матче «Спартак» — «Локомотив», тот и выиграет
18:39 Вернблум: АЕК — хорошая команда, в Греции всегда играть непросто
18:28 Матч «СКА-Хабаровск» — «Зенит» будет комментировать Георгий Черданцев
18:14 Форму игроков в манчестерском дерби, которое пройдёт в США, украсит пчела
18:13 Мутко: чемпионат будет особенным, ожидаю от него серьёзной конкуренции
18:10 Хашиг: не бросаться деньгами при трансферах — кредо «Краснодара»
18:02 Азмун: очень рад вернуться в «Рубин», буду делать всё, чтобы помочь команде
17:52 Алмейда: ЦСКА — серьёзный соперник. Такую команду тяжело пройти
17:47 «Рубин» договорился с «Ростовом» о переходе Азмуна
17:46 Матчи «Зенита» и «Тосно» покажет петербургский телеканал
17:37 «Манчестер Сити» объявил о переходе защитника «Тоттенхэма» Уолкера
17:33 Бывший полузащитник «Оренбурга» Нехайчик перешёл в «Динамо-Брест»
Все новости RSS
Партнерский контент
Кто фаворит Суперкубка России?
Архив →
© championat.com, 2000–2017