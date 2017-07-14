Фанаты «Локомотива» освистали и оскорбили Глушакова

Фанаты «Локомотива» во время матча за Суперкубок России со «Спартаком» оскорбили полузащитника красно-белых Дениса Глушакова кричалкой «Капитан у вас проститутка!». Так болельщики «железнодорожников» ответили на действия фанатов «Спартака», которые до начала встречи прокричали игрокам и тренерам «Локомотива»: «Проститутки из Черкизово!», когда те выходили из задних вагонов поезда.
Кроме того, болельщики «Локомотива» освистали Глушакова перед стартовым свистком, передаёт корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
30-летний Глушаков выступал за «Локомотив» с 2005 по 2013 год.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Локомотив».