«Лестер» отдал Капустку в аренду «Фрайбургу»

Полузащитник «Лестер Сити» Бартош Капустка ближайший сезон на правах аренды проведёт в клубе немецкой Бундеслиги «Фрайбург», сообщает официальный сайт английской команды.
20-летний польский хавбек перешёл в стан «лис» летом прошлого года из команды «Краковия». За «Лестер» Капустка, в активе которого 14 матчей и три гола за сборную Польши, дебютировал в январе 2017 года в Кубке Англии матче с «Эвертоном» (2:1), а затем принял участие ещё в двух матчах турнира.
За команду «Лестера» U23 Капустка провёл 11 матчей, в которых забил три гола и отдал один голевой пас.