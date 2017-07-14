Божович: матч с «Локомотивом» вообще не будет принципиальным для меня

Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович поделился ожиданиями от матча с «Локомотивом» (18 июля) в первом туре РФПЛ, рассказал о задачах и трансферных планах клуба, а также прокомментировал инцидент с экстренной посадкой самолёта тульской команды в Вене из-за птицы, которая попала в турбину одного из двигателей.
«Матч с «Локомотивом» вообще не будет принципиальным для меня, это будет встреча за три очка. В «Локомотиве» я работал, рад, что мне дали шанс поработать в большом клубе.
Задача на сезон? Максимальная – зацепиться в восьмёрке, а минимальная — в десятке, может быть. Трансферы? Надеемся, что ещё сможем укрепиться двумя-тремя игроками хорошего качества.
Происшествие в полёте? Тогда я ни о чём не думал. Думаю, пилот – красавчик, он справился в трудной ситуации. Птица в двигателе? Может быть, мы птицу удачи поймали", — сказал Божович в интервью пресс-службе «Арсенала».
Божович был главным тренером «Локомотива» в сезоне-2014/15.