Фанаты «Спартака» скандировали расистскую кричалку во время игры с «Локомотивом»

Во время матча за Суперкубок России между «Спартаком» и «Локомотивом» фанаты красно-белых позволили себе расистскую кричалку. Болельщики красно-белых скандировали: «Банана, банана-мама. Нафига российской сборной обезьяна», сообщает корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.
В «Локомотиве» играют российский голкипер бразильского происхождения Гилерме и бразильский нападающий Ари, который выражал желание выступать за сборную России.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Локомотив».
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