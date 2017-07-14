Дзагоев: будет приятно играть на стадионе АЕК, если придут 70 тыс. человек

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев поделился мнением о противостоянии с греческим клубом АЕК в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.
«В Лиге чемпионов простых соперников не бывает. В прошлый раз нам досталась «Спарта» — многие говорили, что мы легко пройдем её, но было непросто. Из состава АЕК я хорошо помню Чосича – он с нами долгое время тренировался, подавал неплохие надежды, мне он нравился как защитник. Но у него были травмы – в ЦСКА что-то не сложилось. Помню Алмейду — левоногий и достаточно массивный нападающий.
Думаю, ближе к матчу Виктор Михайлович нам ещё всё расскажет и объяснит, как мы будем играть. Завтра матч с «Анжи», и сейчас все сконцентрированы на нём.
Я не знаю заполняемость стадиона АЕК, но если на наш матч придут все 70 тысяч, то, конечно, будет приятно играть в такой атмосфере. Играть при полных трибунах — это то, чего хочет каждый футболист, даже если болеют не за твою команду», — сказал Дзагоев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниле Игнатову.