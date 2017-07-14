«Лос-Анджелес Гэлакси» предлагает Ибрагимовичу рекордные для MLS $ 7,7 млн в год

Нападающий Златан Ибрагимович близок к переходу в «Лос-Анджелес Гэлакси». Калифорнийский клуб предлагает шведу контракт с зарплатой $ 7,7 млн в год, и стороны близки к заключению соглашения, пишет Los Angeles Times.
Если сделка состоится, то Ибрагимович станет самым высокооплачиваемым игроком в истории MLS, которым сейчас является бразилец Кака, получающий в «Орландо Сити» $ 7,168 млн в год.
В прошлом сезоне Ибрагимович выступал за «Манчестер Юнайтед», однако его контракт не был продлён. В апреле 35-летний форвард получил травму, из-за которой может не выйти на поле до конца года.
Два клуба из Лос-Анджелеса заинтересованы в услугах Ибрагимовича