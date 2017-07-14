Моуринью не исключает, что Ибрагимович продолжит выступать за «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что не исключает варианта, при котором форвард Златан Ибрагимович продолжит выступать за английский клуб.
В апреле этого года шведский футболист получил тяжёлую травму, из-за которой не сыграет как минимум до декабря. «МЮ» решил не продлевать закончившийся 30 июня контракт с 35-летним форвардом, однако он продолжит восстанавливаться от травмы на базе манкунианцев.
«Вопрос по Ибрагимовичу открыт. Мы хотим быть честными и дать ему возможность принять решение. Мы ждём решения, которое сделает каждого из нас счастливым, и если оно будет заключаться в том, чтобы подождать до декабря, то мы готовы. Сомневаюсь, что до декабря Златан вернётся в футбол, однако мы готовы ждать игрока, который дал нам так много», — цитирует Моуринью Daily Express.