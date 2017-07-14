Моуринью: возможность выступить в ЛЧ — главная мотивация Лукаку при переходе

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал о переходе в команду нападающего Ромелу Лукаку.
«Лукаку было сложно приобрести. Он представляет Премьер-лигу, а это очень специфическая среда для форвардов, они нуждаются в адаптации здесь, однако Ромелу выступает в АПЛ уже на протяжении пяти сезонов. Теперь он перешёл в клуб с другими задачами в правильный момент своей карьеры. Он выступит в Лиге чемпионов, это было его главной мотивацией при переходе.
Мы нуждались в мощном форварде, которыми не являются Рашфорд или Марсьяль. У нас есть хорошие варианты и хорошие игроки, однако нужен был девятый номер, который любит играть в штрафной, и таким игроком мы представляли именно Лукаку.
Я ничего не делал во время переговоров, это заслуга мистера Вудворда (исполнительный директор «МЮ». — Прим. «Чемпионата»), который общался с Ромелу, его агентом и руководством «Эвертона». Единственная вещь, которую я сделал, — это позвонил Лукаку, когда переговоры шли к завершению, и гарантировал ему, что он будет важным игроком нашей команды", — цитирует Моуринью сайт «МЮ».