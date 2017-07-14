Мутко: приглашённые легионеры должны быть игроками топ-уровня, как в Китае

Президент РФС и вице-премьер РФ Виталий Мутко поделился своим видением лимита на легионеров в чемпионате России.
«В межсезонье мы во многих командах видим молодёжь. Клубы возвращают молодых ребят, которые были где-то в арендах, поскольку видят наши перспективы с точки зрения подхода к лимиту. И это правильно — надо думать о будущем и ориентироваться в данном направлении. А если приглашать легионеров, пусть их будет пять-шесть, но они должны быть игроками высокого уровня, как сейчас это делают в Китае. Китайцы приглашают трёх легионеров, но это — топ, то, вокруг чего команда растёт, в том числе прогрессируют молодые ребята», — сказал Мутко в эфире программы «Все на матч».
В настоящее время в РФПЛ действует лимит по схеме «6+5», который предполагает, что на поле во время матча в составе команды могут одновременно находиться не более шести иностранных игроков. С сезона-2018/19 лимит будет изменён, но пока неизвестно, как именно.