Болельщик «Спартака» во время празднования первого гола родной команды в матче за Суперкубок России с «Локомотивом» ударился головой об оградительное стекло и был вынужден уйти с окровавленной головой, передаёт корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв.
Матч между «Спартаком» и «Локомотивом» проходит в эти минуты в Москве на стадионе «Локомотив». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Спартак» — действующий чемпион России, «Локомотив» — победитель последнего розыгрыша Кубка России.
Фанат «Спартака» ударился головой об оградительное стекло, празднуя гол