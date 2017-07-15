«Спартак» — «Локомотив» — 2:1. Видео голов в матче за Суперкубок России

«Спартак» одержал победу над «Локомотивом» в матче за Суперкубок России. Встреча прошла в Москве на стадионе «Локомотив» и завершилась со счётом 2:1.
Основное время матча закончилось всухую. В дополнительное время на 101-й минуте Лоренсо Мельгарехо через центр сделал проникающий пас на Луиса Адриано, который поставил корпус защитнику, выбежал на Маринато Гилерме и точно пробил в ближний угол. На 113-й минуте Квинси Промес подобрал мяч слева, сместился на край штрафной, ушёл от Владислава Игнатьева и резко пробил на силу в ближний угол. Спустя три минуты Мануэл Фернандеш отыграл один мяч ударом со стандарта, однако сравнять счёт «Локомотив» не успел.
Видео голов опубликовано на канале «Наш футбол» в YouTube.