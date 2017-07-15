Л.Федун — о победе «Спартака» в матче за Суперкубок России: любой трофей приятен

Глава совета директоров «Спартака» Леонид Федун прокомментировал завоевание красно-белыми Суперкубка России.
В матче за этот трофей чемпионы России победили «Локомотив». Основное время завершилось вничью 0:0, а дополнительное закончилось победой «Спартака» со счётом 2:1.
«Важен ли этот трофей? Любой трофей приятен», — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
«Спартак» впервые в истории выиграл Суперкубок России, до этого красно-белые три раза проигрывали в матче за этот трофей.
«Спартак» победил «Локомотив» и впервые в истории выиграл Суперкубок России