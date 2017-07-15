Сёмин после матча «Спартак» — «Локомотив» высказал претензии Прядкину

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин после матча за Суперкубок России со «Спартаком» в эмоциональной форме высказывал претензии президенту российской Премьер-Лиги Сергею Прядкину, который проводил церемонию награждения, передаёт корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
Основное время матча за Суперкубок России завершилось нулевой ничьей, а в дополнительные полчаса сильнее был «Спартак» — 2:1.
На послематчевой пресс-конференции наставник «железнодорожников» раскритиковал работу арбитра Владислава Безбородова.
«Спартак» победил «Локомотив» и впервые в истории выиграл Суперкубок России