Матч-центр Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Сёмин после матча «Спартак» — «Локомотив» высказал претензии Прядкину

15 июля 2017, суббота. 00:30. Футбол

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин после матча за Суперкубок России со «Спартаком» в эмоциональной форме высказывал претензии президенту российской Премьер-Лиги Сергею Прядкину, который проводил церемонию награждения, передаёт корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

Основное время матча за Суперкубок России завершилось нулевой ничьей, а в дополнительные полчаса сильнее был «Спартак» — 2:1.

На послематчевой пресс-конференции наставник «железнодорожников» раскритиковал работу арбитра Владислава Безбородова.

«Спартак» победил «Локомотив» и впервые в истории выиграл Суперкубок России
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
ФК Локомотив Сергей Прядкин Юрий Сёмин
Новости. Футбол
15 июля 2017, суббота
01:05 Джикия: было принципиально выиграть трофей в Черкизово
01:02 Работа метро и МЦК не будет продлена в связи с проведением Суперкубка России
01:02 «Локомотив» наградили медалями после матча за Суперкубок России
00:58 Таски: чувствую, что «Спартак» может побеждать любого соперника
00:57 Каррера: «Спартак» заслуженно выиграл Суперкубок России
00:52 Каррера отказался отвечать на вопрос о судействе матча за Суперкубок России
00:51 Федун: «Спартак» уже освободил место в музее для трофея
00:48 Видео: церемония награждения «Cпартака» Суперкубком России
00:47 Федун заверил, что «Спартак» будет совершать трансферы
00:41 Луис Адриано: повреждение руки не мешало, все игроки «Спартака» бились
00:39 Л. Федун: было очень достойное судейство, которое позволило двум командам играть
00:39 «Спартаку» вручили Суперкубок России. Фоторепортаж с награждения
00:36 Игроки «Спартака» вместе с болельщиками отпраздновали победу в Суперкубке России
00:34 Сёмин: судья полностью испортил матч! Он должен был удалять Луиса Адриано!
00:30 Сёмин после матча «Спартак» — «Локомотив» высказал претензии Прядкину
00:29 Бутенко: судья поступил мудро и не стал придираться к действиям Л. Адриано
00:23 Промес признан лучшим игроком матча за Суперкубок России
00:22 Л.Федун — о победе «Спартака» в матче за Суперкубок России: любой трофей приятен
00:19 «Спартак» — «Локомотив» — 2:1. Видео голов в матче за Суперкубок России
00:06 «Спартак» победил «Локомотив» и впервые в истории выиграл Суперкубок России
00:05 Фанат «Спартака» ударился головой об оградительное стекло, празднуя гол
00:04 Полузащитник «Зенита» Эрнани может перейти в «Брагу» на правах аренды
14 июля 2017, пятница
23:57 Мутко: приглашённые легионеры должны быть игроками топ-уровня, как в Китае
23:56 Салах забил гол в дебютном матче за «Ливерпуль»
23:46 Моуринью: возможность выступить в ЛЧ — главная мотивация Лукаку при переходе
23:38 В. Денисов болеет на фанатской трибуне, Самедов – в вип-ложе. Фото из Черкизово
23:30 Моуринью не исключает, что Ибрагимович продолжит выступать за «МЮ»
23:29 Источник: «Зенит» претендует на полузащитника «Индепендьенте» Ригони
23:07 «Лос-Анджелес Гэлакси» предлагает Ибрагимовичу рекордные для MLS $ 7,7 млн в год
22:57 «Факел» подписал контракт с Алхазовым
22:38 Дзагоев: будет приятно играть на стадионе АЕК, если придут 70 тыс. человек
22:38 Директор музея «Спартака»: не знал, что фанаты планируют вывесить такой баннер
22:35 Фанаты «Спартака» скандировали расистскую кричалку во время игры с «Локомотивом»
22:34 Божович: матч с «Локомотивом» вообще не будет принципиальным для меня
22:29 «Лестер» отдал Капустку в аренду «Фрайбургу»
22:15 Фанаты «Локомотива» освистали и оскорбили Глушакова
22:07 «Ливерпуль» близок к трансферу защитника «Халла» Робертсона
22:03 «Милан» объявил о договорённости с «Ювентусом» по трансферу Бонуччи
21:50 Мутко, Ярцев и Дворкович сыграют за сборную СССР в матче памяти Стрельцова
21:30 Л. Федун: жду сегодня победы «Спартака»
21:28 А. Федун: от «Спартака» все ждут побед
21:26 «Анжи» и ЦСКА сыграли вничью в матче молодёжного первенства
21:24 Снейдер расторг контракт с «Галатасараем»
21:20 «Коринтианс» до € 20 млн повысил цену за Арану, которым интересуется ЦСКА
21:19 Самедов пропустит матч за Суперкубок России из-за травмы
Все новости RSS
Партнерский контент
Должен ли был судья Безбородов удалить с поля Луиса Адриано в матче за Суперкубок?
Архив →
© championat.com, 2000–2017