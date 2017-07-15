Сёмин: судья полностью испортил матч! Он должен был удалять Луиса Адриано!

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин после поражения от «Спартака» (1:2 в д.в.) в матче за Суперкубок России высказал недовольство судейством. По мнению Сёмина, арбитр встречи Владислав Безбородов должен был показать вторую жёлтую карточку нападающему красно-белых Луису Адриано.
«Думаю, что Первый канал правильно сделал и не прогадал, что показал сегодняшний футбол. Матч был очень интересен для зрителей.
Очень благодарен игрокам, которые отдали все силы и показали хороший футбол.
Игра была равная, но я считаю, что нам нужны видеоповторы. Просто необходимы! Арбитр должен был показывать вторую жёлтую карточку Луису Адриано и удалять его! Судья полностью испортил матч! — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв.