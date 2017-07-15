Нападающий «Спартака» Луис Адриано поделился впечатлениями от матча за Суперкубок России с «Локомотивом» (2:1, доп. время). Бразилец стал автором первого гола команды.
«Фантастические ощущения. Вся команда билась. Билась до самого конца матча. Очень важно для нас, что начинаем сезон с трофея. Повреждение руки? Это мне не мешало», — сказал Луис Адриано в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
Адриано получил травму руки во втором тайме встречи и доигрывал поединок со специальной повязкой.
Луис Адриано: повреждение руки не мешало, все игроки «Спартака» бились
Фото: «Чемпионат»
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