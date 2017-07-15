Федун заверил, что «Спартак» будет совершать трансферы

Владелец «Спартака» Леонид Федун после победы над «Локомотивом» (2:1 ДВ) в матче за Суперкубок России заявил, что красно-белые продолжают трансферную кампанию и готовят новые трансферы.
«Будут ли ещё трансферы? Конечно, будут», — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.
«Спартак» впервые в истории выиграл Суперкубок России, до этого красно-белые три раза проигрывали в матче за этот трофей. У «Локомотива» две победы в Суперкубке, рекордсменом же является ЦСКА, шесть раз выигрывавший матч между чемпионом России и обладателем Кубка страны.
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