Каррера: «Спартак» заслуженно выиграл Суперкубок России

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что его подопечные заслуженно выиграли Суперкубок России.
Напомним, что в матче за этот трофей красно-белые обыграли в дополнительное время «Локомотив» (2:1).
«Мы знали, что они будут так играть, мы всю неделю готовились к этому матчу. Мы провели хороший матч против хорошей команды. Был интересный матч.
Мы знали, что будет нелегко. Я недоволен многими деталями, но также я доволен многими другими деталями.
Конечно, физическая форма не на высшем уровне, потому что это начало сезона. Но я хочу порадоваться за свою команду, потому что они заслуженно выиграли этот трофей. Мы победили, это самое главное», — передаёт слова итальянского специалиста корреспондент «Чемпионата.