Работа метро и МЦК не будет продлена в связи с проведением Суперкубка России

Работа московского метрополитена и Московского центрального кольца (МЦК) в связи с матчем за Суперкубок России не будет продлена. Об этом сообщили сотрудники станции метро Черкизовская.
«Это не событие государственного масштаба», — заявили корреспонденту «Чемпионата» сотрудники метро.
Матч за Суперкубок России, который прошёл в Черкизово на стадионе «Локомотив», завершился победой «Спартака» над «Локомотивом» в дополнительное время со счётом 2:1. Победу красно-белым принесли голы Луиса Адриано и Квинси Промеса. За «железнодорожников» отличился Мануэл Фернандеш.
Игроки «Спартака» вместе с болельщиками отпраздновали победу в Суперкубке России