Каррера: пока рано говорить о составе «Спартака» на матч с «Динамо»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после победы над «Локомотивом» (2:1) в матче за Суперкубок России признался, что пока не думал о составе на стартовый матч сезона в РФПЛ, в котором красно-белым предстоит сыграть с «Динамо».
«Будут ли существенные изменения в составе «Спартака» на матч с «Динамо»? Завтра мы тренируемся. Посмотрим, как чувствуют себя ребята, и решим, кто будет играть. Пока ещё рано говорить об этом», — передаёт слова итальянского специалиста корреспондент «Чемпионата».
В матче 1-го тура РФПЛ «Спартак» сыграет с «Динамо» в гостях. Игра состоится 18 июля.