Д. Комбаров: из-за фанатов «Спартака» даже на выезде ощущение, что играем дома

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров прокомментировал победу над «Локомотивом» (2:1) в матче за Суперкубок России, отметив вклад болельщиков красно-белых в этот успех.
«Для нас это была очень важная игра. Слава богу, что выиграли. Против кого сложнее всего было играть? Против Фернандеша. Он сохранял мячи, обострял.
Планы на ближайшие дни — восстановиться после тяжёлой игры. Потратили много сил и эмоций. Сейчас надо подготовиться к „Динамо“.
Говорите, болельщиков „Спартака“ был полон стадион? Это неудивительно. Наших болельщиков всегда больше. Даже на выездах ощущение, что играем дома. Благодарен болельщикам за поддержку. Они придают эмоций. Мы играем для них и преподнесли им сегодня такой подарок.
Были моменты забить и в основное время, но не смогли реализовать. Такое бывает. Главное, что забили, пусть и в дополнительное время», — передаёт слова Комбарова корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.