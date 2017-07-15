Каррера с удовольствием фотографировался с фанатами после победы в Суперкубке

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после победы в матче за Суперкубок России с «Локомотивом» (2:1 ДВ) не отказывал болельщикам в просьбах сфотографироваться и дать автограф.
Когда поток фанатов рассеялся, итальянский специалист, выигравший уже второй трофей в России за год, сел в машину и покинул стадион.
«Спартак» впервые в истории выиграл Суперкубок России, до этого красно-белые три раза проигрывали в матче за этот трофей. У «Локомотива» две победы в Суперкубке, рекордсменом же является ЦСКА, шесть раз выигрывавший матч между чемпионом России и обладателем Кубка страны.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».