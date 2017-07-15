Трахтенберг: Луиса Адриано хотели заменить, но он сказал: «Нет, я забью»

После матча за Суперкубок России, в котором «Спартак» выиграл у «Локомотива» со счётом 2:1, между директором департамента по связям с общественностью красно-белых Леонидом Трахтенбергом и форвардом команды Луисом Адриано состоялся забавный разговор. Трахтенберг на смеси русского и английского языков выразил бразильскому футболисту восхищение его игрой.
«Супер! Супер! Ты супер! Они тебя вот так держали! (Хватается за горло. — Прим. „Чемпионата“). Они тебя так держали, понимаешь, да? Ты с рукой (Намекает на повреждённую руку Адриано. — Прим. „Чемпионата“), но не ушёл. Уже хотели change, менять хотели, а ты сказал: „Нет, я забью!“ Ха-ха! Да?!» — сказал Трахтенберг.
Луис Адриано в ответ на это поцеловал спартаковскую эмблему и сказал: «Это „Спартак!“»
После этого и Трахтенберг поцеловал эмблему «Спартака» на майке Адриано.
Видео общения Трахтенберга и Адриано можно посмотреть на «Чемпионате».