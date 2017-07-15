Д. Комбаров: судья в матче с «Локомотивом» давал командам играть

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров после победы над «Локомотивом» (2:1) в Суперкубке России отметил, что команда подошла к новому сезону в полной готовности. Следующий матч красно-белые проведут 18 июля. В первом туре «Спартак» сыграет с московским «Динамо».
«Хватит ли эмоций на два дерби? Надеюсь, хватит. Начало сезона, ещё не успели растратить эмоции. Мы провели хорошие сборы, к сезону готовы. Будет время восстановиться и подготовиться к игре с «Динамо».
Сложностей в подготовке к матчу с «Локомотивом» никаких не было. Обычная подготовка, как и к остальным матчам. Единственная разница — немного отрабатывали пенальти. Но слава богу, что это нам не пригодилось.
Каково начинать играть в 21:30? В какое время назначат игру, в такое и будем играть. Это не нам решать.
Судейство? Согласен, что судья позволял играть. Было много стыков, мало жёлтых карточек», — передаёт слова Комбарова корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.