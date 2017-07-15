Промес: Москва — за красными

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес после победы над «Локомотивом» со счётом 2:1 в матче за Суперкубок России опубликовал в своём «инстаграме» фотографию с трофеем в руках.
В дополнительное время на 113-й минуте голландский футболист забил второй гол красно-белых, который оказался победным.
«Москва — за красными», — подписал голландец фото.
Посмотреть фотографию можно также в «инстаграме» Промеса.
«Спартак» впервые в истории выиграл Суперкубок России, до этого красно-белые трижды проигрывали в матче за этот трофей.
Промес признан лучшим игроком матча за Суперкубок России