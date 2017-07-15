Д. Комбаров: рад, что «Динамо» снова в РФПЛ

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров после победы над «Локомотивом» (2:1) в Суперкубке России согласился с нападающим «железнодорожников» Мануэлем Фернандешем, сказавшим, что красно-белые добились успеха за счёт преимущества в физике.
Также футболист поделился ожиданиями от матча 1-го тура РФПЛ с московским «Динамо», в котором начинал профессиональную карьеру.
«Могу согласиться с Фернандешем, где-то он прав в том, что мы физически сильнее. В дополнительное время было видно, что наша команда больше владела инициативой, больше атаковали.
Схема игры в четыре защитника нам привычна, отрабатывали её на сборах. И в том году так играли.
Для Дениса Глушакова «Локомотив» самый принципиальный соперник. Он играл в этой команде. Будет ли матч против «Динамо» для меня принципиальным? Конечно же, буду испытывать какие-то особые чувства, но готовиться буду как обычно. Рад, что «Динамо» снова в РФПЛ», — передаёт слова Комбарова корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.