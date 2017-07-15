Трабукки: чтобы достойно представлять Россию в Европе, «Спартаку» нужно усиление

Итальянский футбольный агент Марко Трабукки прокомментировал слова президента Российской футбольной Премьер-Лиги Сергея Прядкина, который считает нынешний состав московского «Спартака» укомплектованным для выступления в Лиге чемпионов.
«Уважаю Сергея Прядкина, но он ошибается. Выступать-то можно и с нынешним составом, но для того, чтобы с гордостью представлять Россию и иметь шансы попасть в еврокубковую весну, нужно усиление», — передаёт слова Трабукки корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.