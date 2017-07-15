Буффон о переходе Бонуччи в «Милан»: я буду скучать по тебе

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон прокомментировал переход своего партнёра по команде защитника Леонардо Бонуччи в «Милан».
«Одноклубники. Попутчики. Мы прошли вместе значительную часть пути. Успешного пути. Я желаю тебе успехов в новом приключении, но буду по тебе скучать», — написал Буффон в своём «инстаграме».
Посмотреть фото можно в официальном аккаунте голкипера «Ювентуса» в сети «Инстаграм».
Бонуччи перешёл в «Ювентус» в 2010 году и провёл в составе туринской команды более 300 матчей. Вместе с туринцами он неоднократно становился чемпионом Италии, выигрывал Кубок и Суперкубок страны.
«Милан» объявил о договорённости с «Ювентусом» по трансферу Бонуччи