М. Фернандеш: ничего не могу сказать по поводу судейства в матче со «Спартаком»

Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш прокомментировал поражение команды в матче за Суперкубок России со «Спартаком» (1:2 ДВ).
«Игра была равной все 90 минут. Дальше всё решил один гол. Команда соперника была физически сильнее. Нам было сложно играть в дополнительное время. Играть два тайма и дополнительное время — это наша работа. Мы готовились к такому развитию матча. Даже к серии пенальти. Мы так готовились к этой игре и так же будем работать перед следующей. Ничего не могу сказать по поводу судейства. Нужно ли было удалять Адриано? Может, да, а может, нет. Нужно смотреть момент ещё раз»,– передаёт слова Фернандеша корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.
Во втором тайме нападающий красно-белых Луис Адриано, у которого на тот момент уже была жёлтая карточка, ударил хавбека «железнодорожников» Дмитрия Тарасова. Однако арбитр решил не наказывать его удалением.