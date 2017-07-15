Матч-центр Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Прядкин: игроки «Спартака» не будут мальчиками для битья в Европе

15 июля 2017, суббота. 04:26. Футбол

Президент РФПЛ Сергей Прядкин после победы «Спартака» над «Локомотивом» (2:1 ДВ) в матче за Суперкубок России выразил мнение, что красно-белые уже обладают укомплектованным для выступления в еврокубках составом.

«Игра очень понравилась, этот трофей важен для любого клуба как престиж. Трудно сказать по одному матчу, способен ли такой «Спартак» снова выиграть чемпионат. Будет абсолютно непредсказуемая чемпионская гонка, явного лидера нет. Мы оцениваем это по трансферной кампании: нет повальных приобретений иностранцев, звёзд.

Недавно Федун сказал, что с нынешним составом «Спартаку» трудно рассчитывать на что-то в Лиге чемпионов. Я же считаю их состав стабильным, укомплектованным и сыгранным. Думаю, они не будут мальчиками для битья в Лиге чемпионов», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.

Трабукки: чтобы достойно представлять Россию в Европе, «Спартаку» нужно усиление
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
ФК Спартак Сергей Прядкин
Новости. Футбол
15 июля 2017, суббота
05:34 Прядкин: «Зенит» — главный кандидат на чемпионство в новом сезоне
04:56 Моджи: очевидно, что Бонуччи ушёл в «Милан» из-за конфликта с Аллегри
04:26 Прядкин: игроки «Спартака» не будут мальчиками для битья в Европе
04:14 М. Фернандеш: ничего не могу сказать по поводу судейства в матче со «Спартаком»
04:14 Буффон о переходе Бонуччи в «Милан»: я буду скучать по тебе
03:38 Трабукки: чтобы достойно представлять Россию в Европе, «Спартаку» нужно усиление
03:31 Д. Комбаров: рад, что «Динамо» снова в РФПЛ
03:02 Венгер уверен, что Санчес останется в «Арсенале»
02:39 Промес: Москва — за красными
02:03 Фарфан: «Локомотив» способен играть в высоком темпе 90 минут и даже больше
01:53 Фернандеш: пожалуй, «Спартак» — лучшая команда РФПЛ
01:44 Фернандо: победа в матче за Суперкубок придаст «Спартаку» сил в новом сезоне
01:42 Д. Комбаров: судья в матче с «Локомотивом» давал командам играть
01:33 Трахтенберг: Луиса Адриано хотели заменить, но он сказал: «Нет, я забью»
01:31 Каррера с удовольствием фотографировался с фанатами после победы в Суперкубке
01:29 Д. Комбаров: из-за фанатов «Спартака» даже на выезде ощущение, что играем дома
01:26 Промес: скоро увидимся
01:15 Каррера: пока рано говорить о составе «Спартака» на матч с «Динамо»
01:09 Ещенко: Федун зашёл в раздевалку «Спартака» и сказал, что мы молодцы
01:05 Джикия: было принципиально выиграть трофей в Черкизово
01:02 Работа метро и МЦК не будет продлена в связи с проведением Суперкубка России
01:02 «Локомотив» наградили медалями после матча за Суперкубок России
00:58 Таски: чувствую, что «Спартак» может побеждать любого соперника
00:57 Каррера: «Спартак» заслуженно выиграл Суперкубок России
00:52 Каррера отказался отвечать на вопрос о судействе матча за Суперкубок России
00:51 Федун: «Спартак» уже освободил место в музее для трофея
00:48 Видео: церемония награждения «Cпартака» Суперкубком России
00:47 Федун заверил, что «Спартак» будет совершать трансферы
00:41 Луис Адриано: повреждение руки не мешало, все игроки «Спартака» бились
00:39 Л. Федун: было очень достойное судейство, которое позволило двум командам играть
00:39 «Спартаку» вручили Суперкубок России. Фоторепортаж с награждения
00:36 Игроки «Спартака» вместе с болельщиками отпраздновали победу в Суперкубке России
00:34 Сёмин: судья полностью испортил матч! Он должен был удалять Луиса Адриано!
00:30 Сёмин после матча «Спартак» — «Локомотив» высказал претензии Прядкину
00:29 Бутенко: судья поступил мудро и не стал придираться к действиям Л. Адриано
00:23 Промес признан лучшим игроком матча за Суперкубок России
00:22 Л.Федун — о победе «Спартака» в матче за Суперкубок России: любой трофей приятен
00:19 «Спартак» — «Локомотив» — 2:1. Видео голов в матче за Суперкубок России
00:06 «Спартак» победил «Локомотив» и впервые в истории выиграл Суперкубок России
00:05 Фанат «Спартака» ударился головой об оградительное стекло, празднуя гол
00:04 Полузащитник «Зенита» Эрнани может перейти в «Брагу» на правах аренды
14 июля 2017, пятница
23:57 Мутко: приглашённые легионеры должны быть игроками топ-уровня, как в Китае
23:56 Салах забил гол в дебютном матче за «Ливерпуль»
23:46 Моуринью: возможность выступить в ЛЧ — главная мотивация Лукаку при переходе
23:38 В. Денисов болеет на фанатской трибуне, Самедов – в вип-ложе. Фото из Черкизово
Все новости RSS
Партнерский контент
Должен ли был судья Безбородов удалить с поля Луиса Адриано в матче за Суперкубок?
Архив →
© championat.com, 2000–2017