Прядкин: игроки «Спартака» не будут мальчиками для битья в Европе

Президент РФПЛ Сергей Прядкин после победы «Спартака» над «Локомотивом» (2:1 ДВ) в матче за Суперкубок России выразил мнение, что красно-белые уже обладают укомплектованным для выступления в еврокубках составом.
«Игра очень понравилась, этот трофей важен для любого клуба как престиж. Трудно сказать по одному матчу, способен ли такой «Спартак» снова выиграть чемпионат. Будет абсолютно непредсказуемая чемпионская гонка, явного лидера нет. Мы оцениваем это по трансферной кампании: нет повальных приобретений иностранцев, звёзд.
Недавно Федун сказал, что с нынешним составом «Спартаку» трудно рассчитывать на что-то в Лиге чемпионов. Я же считаю их состав стабильным, укомплектованным и сыгранным. Думаю, они не будут мальчиками для битья в Лиге чемпионов», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.