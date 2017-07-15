Чигринский: ЦСКА — одна из самых организованных команд в российском футболе

Защитник греческого клуба АЕК Дмитрий Чигринский поделился впечатлениями от жеребьёвки третьего раунда квалификации Лиги чемпионов, по итогам которой его команда сыграет с московским ЦСКА.
«Для нашей команды то, что мы в принципе попали в сетку Лиги чемпионов, — это уже серьёзный шаг вперёд. Мы прекрасно это понимаем. Поэтому какая бы команда нам ни попалась, нас бы не расценивали как фаворита в предстоящем противостоянии. Поэтому мы смотрели на каждого возможного соперника с огромным уважением, как на команду, которая выше нас и по рейтингу, и по уровню. Из возможных соперников, наверное, выделялся «Аякс», да и то по прошлогоднему результату.
Что думаю именно про ЦСКА? При обсуждении отмечали, что это очень стабильная команда. Постоянно играет в Лиге чемпионов, в Премьер-Лиге всегда показывает хорошие результаты. Слово «стабильность», наверное, и есть то самое, которое лучше всего охарактеризует ЦСКА. Нет никаких шатаний внутри и вокруг команды. Одна из самых организованных команд в российском футболе. Полгода назад в команде поменялся тренер, они опередили «Зенит» в чемпионате. Видел, что немного изменилась схема игры: играли то в три, то в пять защитников», — сказал Чигринский в интервью газете «Спорт день за днём».