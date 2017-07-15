Ребко: в «Арарате» серьёзная команда, мне есть с чем сравнивать

Полузащитник «Арарата» Алексей Ребко прокомментировал свой переход в московский клуб, который сезон-2017/18 начнёт в ПФЛ.
«Как попал? Очень просто: пригласили, сказали, что создаётся серьёзная команда. Поверьте мне, там всё серьёзно, у меня есть с чем сравнить. Надеемся на поддержку армян, на всех московских любителей футбола, которым понравится наша игра», — заявил Ребко в эфире «Спорт FM».
За «Арарат» в следующем сезоне также сыграют такие известные футболисты, как Роман Павлюченко, Марат Измайлов и Игорь Лебеденко.
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