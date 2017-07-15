«Спартак» — «Локомотив» — 2:1. Статистические показатели футболистов

По итогам матча за Суперкубок России «Спартак» — «Локомотив» (2:1 ДВ) «Чемпионат» представляет вниманию посетителей сайта наиболее интересные статистические показатели футболистов, подготовленные компанией InStat.
Нетипично для себя много бил в этом матче по воротам Квинси Промес. По данным InStat, голландец нанёс 10 ударов по воротам, что более чем в три раза превышает среднее количество ударов по воротам за матч в играх прошлого сезона. Любопытно, что их точность при этом составила 40%, и это примерно соответствует показателю за прошедший сезон — 44%.
Крайне неточно для себя бил по воротам Ари. Из 5 ударов бразильца по воротам ни один из них не был направлен в створ, в то время как средний показатель точности ударов в играх прошлого сезона для Ари составил 43%.
Непривычно много в этом матче фолили на Фернандо. На нём было совершено 4 фола, и это в четыре раза больше, чем в среднем за матч в прошлом сезоне.
Существенно меньше, по сравнению с прошлым сезоном, в этом матче терял мяч Мануэл Фернандеш. Португалец в этом матче потерял мяч всего трижды, что более чем в три раза меньше, чем в среднем за матч в прошлом сезоне. При этом в матче против «Спартака» Фернандеш ни разу не потерял мяч на своей половине поля, в то время как в прошедшем сезоне он терял мяч на своей половине поля в среднем 1,4 раза за матч.
В матче против «Локомотива» Ещенко ни разу не потерял мяч на своей половине поля. При этом в прошлом сезоне он терял мяч на своей половине поля в среднем 2,4 раза за матч. Любопытно, что количество потерь мяча в этом матче и в среднем за матч в прошлом сезоне одинаково – 9 раз.
В два раза чаще, чем в прошлом сезоне, в этом матче шёл в обводки Луис Адриано. Бразилец в матче с «Локомотивом» совершил 8 обводок, при этом их успешность составила 75%, что сопоставимо со средней успешностью обводок за матч в играх прошлого сезона – 70%.
По сравнению с прошлым сезоном, достаточно много в этом матче ошибался в обводках Фарфан. Из четырёх обводок в матче удачной оказалась лишь одна из них. При схожем количестве обводок за матч в прошлом сезоне и в матче против «Спартака» их точность упала в два раза – 25% в этом матче против 53% в матчах прошлого сезона.
Достаточно редко для себя в этом матче предпринимал попытки обвести соперника Алексей Миранчук. Он совершил 7 обводок, что в два раза меньше, чем в среднем за матч в прошлом сезоне. При этом показатели успешности обводок в этом матче и в среднем за матч в прошлом сезоне очень схожи – 43% и 46% соответственно.
Намного более успешно, чем в прошлом сезоне, действовал в отборах Фернандо. Он совершил 5 успешных отборов из 6, что почти в два раза больше, чем в среднем за матч в прошлом сезоне.
Менее успешен в верховых единоборствах, чем в прошлом сезоне, в этом матче был Джикия. Он выиграл 3 верховых единоборства из 7, и это на 25% меньше, чем в среднем за матч в прошлом сезоне.
Чаще и успешнее, чем в прошлом сезоне, вступал в верховые единоборства Ещенко. Он поучаствовал в 8 верховых единоборствах, что более чем в два раза превышает этот показатель в среднем за матч в прошлом сезоне. При этом Ещенко выходил победителем из 6 верховых единоборств, что на 30% больше, чем в среднем за матч в прошедшем сезоне.