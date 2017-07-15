«Спартак» — «Локомотив» — 2:1. Все видео о матче

«Чемпионат» представляет вниманию своих посетителей все видео о матче за Суперкубок России между «Спартаком» и «Локомотивом». Игра состоялась 14 июля в Москве на стадионе «Локомотив» и завершилась победой красно-белых со счётом 2:1 ДВ.
На «Чемпионате» доступны не только видео голов, но и всё, что творилось вокруг как до, так и после матча.
Вашему вниманию: церемония награждения «Спартака», вручение медалей «Локомотиву», объятия Карреры и Федуна, интервью с Дмитрием Комбаровым, забавный разговор Луиса Адриано с директором департамента по связям с общественностью красно-белых Леонидом Трахтенбергом, горящая трибуна фанатов «Спартака», драка между фанатами «Спартака» и «Локомотива», а также многое другое.