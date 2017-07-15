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Семак: «Уфе» надо больше забивать, но при этом мы должны соблюдать баланс

15 июля 2017, суббота. 09:15. Футбол

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак рассказал о своём видение футбола уфимской команды.

«Это очень сложный вопрос. Любой тренер, приходя в команду, понимает её возможности, наличие тех или иных игроков, которые могут играть в тот или иной футбол. И из этого нужно строить игру команды, потому что результат никто не отменял. Если ты будешь играть красиво и при этом проигрывать — это неправильно. Результат всегда откладывает отпечаток на игру. Поэтому мы должны действовать так, чтобы добиваться результата и при этом демонстрировать хорошую игру, стараться. Нам, конечно, надо забивать больше, мы пока забиваем очень мало на данном этапе. Но при этом мы должны соблюдать баланс, чтобы это не отразилось на нашем оборонительном потенциале.

Мы уже говорили, что изначально не стали ничего менять, потому что то место, которое команда занимала, было очень хорошим, и остаться на нём или пойти немного выше – это очень важно для ребят. Что касается игры, то и в контрольных матчах, и в некоторых играх чемпионата мы создавали большое количество голевых моментов и доминировали.

Все хотят контролировать мяч, но контроль ради контроля никому не нужен. Нужно контролировать мяч, для того чтобы создавать моменты и забивать. А как это позволит сделать тебе соперник? Конечно, мы будем строить игру, исходя из каждого конкретного соперника. Если команда сильнее нас, значит будем строить игру от обороны", — приводит слова Семака интернет-издание mkset.ru.

Семак: отношение игроков «Уфы» к игре и тренировкам не может не радовать
Источник: Медиакорсеть Сообщить об ошибке
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ФК Уфа Сергей Семак
Новости. Футбол
15 июля 2017, суббота
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