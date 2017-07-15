Директор «Барселоны»: мы ещё не договорились с «ПСЖ» о переходе Верратти

Спортивный директор «Барселоны» Роберто Фернандес сообщил, что клуб ещё не договорился с «ПСЖ» о переходе полузащитника Марко Верратти.
«В настоящее время у Верратти есть контракт с „ПСЖ“, и больше мне нечего добавить — ситуация складывается именно так. Если вы хотите, чтобы что-то случилось с игроком, у которого есть постоянный контракт, то сначала нужно прийти к соглашению с его клубом. У нас соглашения нет», — цитирует Фернандеса Goal.
Ранее приводились слова представителя руководства «ПСЖ» о том, что «Барселона» зря теряет время, пытаясь приобрести Верратти.
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