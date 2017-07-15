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И. Суркис: киевское «Динамо» не собирается мстить «Янг Бойз» за «Шахтёр»

15 июля 2017, суббота. 09:30. Футбол

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал результаты жеребьёвки предварительной стадии Лиги чемпионов, по итогам которой киевлянам достался «Янг Бойз» (Швейцария).

«В этом раунде квалификации все возможные соперники „Динамо“, кроме „Ниццы“, были примерно одинакового уровня. Если мы хотим выступать в Лиге чемпионов, должны ставить перед собой задачу пройти „Янг Бойз“ и постепенно двигаться дальше. Команда о поставленной задаче знает, теперь мы должны сделать всё возможное, чтобы попасть в Лигу чемпионов.

В прошлом сезоне „Янг Бойз“ занял второе место в чемпионате Швейцарии, мы должны с уважением отнестись к этой команде и думать о том, как лучшим образом подготовиться и пройти в следующий раунд.

„Янг Бойз“ выбил „Шахтёр“ в прошлом году? Никому мы мстить не собираемся. Мы играем за честь своего клуба, за болельщиков. Не должны смотреть в прошлое, кто, где и кого обыгрывал. Смотрим только вперёд, будем решать поставленные задачи», — цитирует Суркиса официальный сайт «Динамо».

АЕК, но не тот. Главное о соперниках ЦСКА, «Зенита» и «Краснодара»
В Лиге чемпионов ЦСКА достался греческий АЕК, в Лиге Европы «Зениту» и «Краснодару» достались участники ранней стадии квалификации.
Источник: Официальный сайт ФК "Динамо" (Киев) Сообщить об ошибке
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Теги
Динамо Киев Ницца Шахтёр Донецк Янг Бойз Игорь Суркис
Новости. Футбол
15 июля 2017, суббота
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