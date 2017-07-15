Видео: болельщик «Спартака» напомнил Ари о голе в ворота «Фенербахче»

Болельщики «Спартака» тепло встретили бывшего нападающего команды Ари, несмотря на то, что он сейчас выступает за «Локомотив».
Поклонники красно-белых фотографировались с бразильским форвардом, а один из болельщиков напомнил Ари о голе в ворота «Фенербахче» в матче раунда плей-офф Лиги чемпионов в 2012 году. Тогда «Спартак» в первой игре дома победил со счётом 2:1, а в ответной игре в Стамбуле сыграл вничью 1:1 благодаря голу Ари.
Вчера в матче за Суперкубок России «Спартак» в дополнительное время одержал победу над «Локомотивом» (2:1).
Видео о болельщиках «Спартака» и Ари смотрите на «Чемпионате».