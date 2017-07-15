Клопп: что бы я ни сказал журналистам, это не повлияет на трансферы «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отказался говорить о работе клуба на трансферном рынке в летнее окно.
«Если бы всё сказанное здесь изменило бы хоть что-то и повлияло на ситуацию положительным образом, я бы всё вам рассказал. Но это так не работает. Не важно, что я говорю. Нет. Поэтому я не буду ничего рассказывать.
Слухи об уходе Лукаса? Я не уверен на 100 процентов, но думаю, что Лукас провёл выдающееся, фантастическое время в «Ливерпуле», и из уважения к нему мы должны говорить о фактах, а не о слухах. Может быть, что-то есть, а может быть, и нет", — цитирует Клоппа Sky Sports.
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