Бывший нападающий «МЮ» возглавил индийский клуб «Атлетико де Калькутта»

Бывший нападающий сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Тедди Шерингем назначен главным тренером клуба индийской Суперлиги «Атлетико де Калькутта». На этом посту 51-летний англичанин сменил испанца Хосе Франсиско Молину, под руководством которого команда выиграла Суперлигу в 2016 году.
Последним местом работы Шерингема, который в качестве игрока трижды выигрывал АПЛ и один раз Лигу чемпионов в составе манкунианцев, был клуб четвёртого по силе английского дивизиона «Стивенидж», который он возглавлял с июня 2015 года по февраль 2016-го.
Тедди Шерингем может возглавить клуб второй английской лиги «Суиндон Таун»