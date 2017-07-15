Нигматуллин: победа «Спартака» справедлива, Луис Адриано – красавчик

Бывший вратарь «Спартака» и «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился впечатлениями от матча за Суперкубок России между этими командами. Красно-белые победили в дополнительное время со счётом 2:1.
"Луис Адриано – красавчик, забил вчера отличный мяч. У меня нет ни малейшего желания комментировать судейство. По поводу возможной второй жёлтой карточки бразильцу – у меня нет причин, чтобы усомниться в компетентности Безбородова.
Конечный результат справедлив. У «Локомотива» далеко не идеальная линия обороны, потому случались провалы и сбои. «Локомотиву» ещё нужно наращивать мощь», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марком Бессоновым.