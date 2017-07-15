Моуринью: у «МЮ» был интерес к Морате, но мы не смогли договориться с «Реалом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью подтвердил, что манкунианцы не сумели договориться с «Реалом» о трансфере нападающего Альваро Мораты.
«Мне не нравится говорить об игроках, которые не принадлежат нам, Мората не наш игрок. Я никто, чтобы говорить об игроках из „Реала“. Да, у нас был интерес, это очевидно и известно. Также очевидно то, что мы не пришли к экономическому соглашению. Однако это право „Реала“ — просить за своих игроков столько, сколько они хотят. Мы не определяем цену на игрока „Реала“ — это делает сам „Реал“, и мы не смогли достичь соглашения.
Я не критикую „Реал“, и я не собираюсь критиковать руководство своего клуба, потому что моё руководство сделало предложение, они пытались достичь договорённости, но к соглашению не пришли. Всё просто», — цитирует португальского специалиста интернет-издание Goal.