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Билич: я жду от «Вест Хэма» ещё пару трансферов в ближайшие дни

15 июля 2017, суббота. 11:05. Футбол

Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Славен Билич кратко рассказал о работе команды на трансферном рынке.

«Мы довольно близки к завершению нескольких сделок, но я предпочитаю не говорить о трансферах, а осуществлять их. Не сомневайтесь, мы упорно трудимся каждый день, но это непросто. Некоторые клубы, как «Эвертон», подписывают за одно окно много игроков, некоторые подписывают одного-двух, а некоторые не подписывают никого. Но это не значит, что они не пытаются.

Мы хотим улучшить команду, приобретя готовых игроков для стартового состава. У нас уже есть Пабло Сабалета. Ещё пару трансферов я жду в ближайшие дни», — цитирует Билича Sky Sports.

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Источник: Sky Sports Сообщить об ошибке
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Теги
Вест Хэм Юнайтед Славен Билич
Новости. Футбол
15 июля 2017, суббота
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