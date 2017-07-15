Билич: я жду от «Вест Хэма» ещё пару трансферов в ближайшие дни

Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Славен Билич кратко рассказал о работе команды на трансферном рынке.
«Мы довольно близки к завершению нескольких сделок, но я предпочитаю не говорить о трансферах, а осуществлять их. Не сомневайтесь, мы упорно трудимся каждый день, но это непросто. Некоторые клубы, как «Эвертон», подписывают за одно окно много игроков, некоторые подписывают одного-двух, а некоторые не подписывают никого. Но это не значит, что они не пытаются.
Мы хотим улучшить команду, приобретя готовых игроков для стартового состава. У нас уже есть Пабло Сабалета. Ещё пару трансферов я жду в ближайшие дни», — цитирует Билича Sky Sports.