Арбитр показал жёлтую карточку форварду «Селтика», в которого бросили бутылку

Нападающий «Селтика» Ли Гриффитс в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Линфилдом» получил странную жёлтую карточку.
Как сообщает The Telegraph, во втором тайме форвард пытался подать угловой, но фанаты на стадионе «Уиндзор Парк» в Белфасте забросали игрока посторонними предметами, среди которых оказалась даже стеклянная бутылка.
Гриффитс в течение некоторого времени не мог подать угловой и пытался обратить внимание арбитра на происходящее, и в результате был предупреждён.
Матч завершился гостевой победой шотландской команды со счётом 2:0. Ответная игра пройдёт 19 июля.
Видео данного эпизода можно посмотреть в «Твиттере».