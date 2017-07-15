Драка, красавица в печали и фанат с огнетушителем. Фото «Спартак» – «Локомотив»

14 июля на столичном стадионе «Локомотив» чемпион России «Спартак» в матче за Суперкубок переиграл обладателей кубка страны «железнодорожников» со счётом 2:1 ДВ. Победный гол на счету полузащитника красно-белых Квинси Промеса.
«Чемпионат» предлагает вниманию своих посетителей фотографии с матча «Спартак» – «Локомотив», подготовленные специальными фотокорреспондентами Александром Мысякиным, Александром Сафоновым и Денисом Тыриным.
Кроме того, ознакомиться с фотографиями церемонии награждения «Спартака» и «Локомотива», на которой главный тренер «железнодорожников» Юрий Сёмин жаловался президенту РФПЛ Сергею Прядкину, а красно-белые грызли свои золотые медали, вы сможете в специальной фотогалерее.
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